六角三大轉投資事業體轉強 王座、杭州瑞里獲利貢獻在望

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收 3.29 億元，月減 11.05%、年減 1.22%，主要是反映春節海外出貨天數較短的季節性因素，六角表示，旗下三大子公司營運正逐步走強，尤其王座獲利動能升溫，杭州瑞里已脫離營運相對谷底，今 (2023) 年轉虧為盈也可以期待。

六角說明，由於 1 月逢史上最長春節農曆連假，海外銷貨出貨天數只有半個月，影響母公司六角和天恩粉圓海外原物料銷貨動能。

實際上，六角旗下王座國際 1 月營收突破 1.1 億元，年增 86.7%，並創歷史新高，主要因農曆春節餐飲旺季效應發威。

六角認為，台灣餐飲市場自去年下半年逐步回溫，王座去年全年營運可望轉盈，今年獲利更有望再上一層樓。

而六角澳洲子公司受惠店數成長和 FMCG(快銷品) 商品銷售持續增溫，1 月營收年增率 21.6%，六角說明，目前 FMCG 商品於澳洲 Woolworths 和 Coles 兩大超市銷售穩健，將持續挹注集團加盟、權利金和原物料銷貨收入成長，預計今年店數可望達 200 家，保持當地手搖飲領導品牌地位。

在中國市場，隨著當局去年底放寬疫情管制，六角轉投資杭州瑞里 1 月營收已擺脫營運谷底，再加上去年第四季調整營運體質後，損平點大幅下移，今年轉虧為盈效益可期。