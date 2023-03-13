睿生光電承銷價70元15日開放申購 抽中一張可望賺逾6萬元

群創 (3481-TW) 小金雞睿生光電 (6861-TW) 配合初次上市前公開承銷，採 80% 競價拍賣、20% 公開申購，其中，競價拍賣已在今 (13) 日完成，公開申購承銷價則訂為 70 元，預計自 3 月 15 日至 3 月 17 日開放申購，若依上周五 (10 日) 收盤價 137 元計算，抽中每張將可賺逾 6 萬元。

睿生光電主要從事數位 X 光感測器元件、模組及 X 光檢測設備之研發、設計與銷售，預計 3 月 27 日由興櫃轉上市，睿生光電表示，公司辦理競價拍賣股數總計 2448 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標最低得標價為 120.89 元，最高得標價為 131.90 元，計算得標加權平均價為 123.49 元。

睿生光電補充，本次參與投標的合格標單共 3082 筆，得標筆數 277 筆，今日已於證交所完成電腦開標作業，順利拍賣成功。

另外，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，睿生光電競價拍賣最低承銷價 (亦即競拍底價) 為 59.83 元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格 1.17 倍為上限，本次辦理公開申購價格為 70 元，睿生光電本次辦理公開申購股數計 912 張，將在 3 月 15 日至 3 月 17 日進行公開申購，並於 3 月 21 日公開抽籤。

營運方面，睿生光電去年營收達 18.86 億元、年減 2.8%，毛利率 30.91%、年增 3.81 個百分點，營益率 4.57%、年減 0.82 個百分點，稅後純益 1.98 億元、年增 0.1%，每股純益 5.62 元。