六角插旗韓國 攜手Food Zone簽定5年200店總代理合約

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (8) 日宣布，與韓國知名連鎖餐飲集團 Food Zone 公司簽定 5 年 200 店總代理合約，將在疫情後攜手快速開展韓國手搖飲市場。

六角今日也同步公告 2 月業績，隨著海外銷貨補回 1 月春節假期，並延續台灣市場旅遊旺季效益，2 月合併營收 3.3 億元，月增 0.42%，年增 7.78%，創同期新高，六角看好，在與韓國 Pizza Maru 簽約後，將進一步強化日出茶太海外市場展店動能。

六角董事長王耀輝說，韓國餐飲連鎖加盟體系發展成熟，具品牌國際知名度、科技茶飲品質管控以及操作標準化等優勢，非常適合輕投資類型的手搖茶飲品牌快速拓展。

王耀輝強調，此次與 Pizza Maru 總公司簽約韓國地區品牌授權，希望藉由其成熟連鎖加盟運營經驗與市場開發實力，在韓國手搖飲市場注入品牌的創新思維。

Pizza Maru 執行長李智訓表示，日出茶太具品牌國際能見度、產品品質與供應鏈優勢、且國際團隊組織健全，看好六角在國際上的品牌營運實力，是考慮與六角簽約的重要因素。有信心可以達成合作目標。

Food Zone 集團旗下擁有韓國超人氣薄餅品牌「Pizza Maru」，主要銷售各款韓式風味的 Pizza 產品，除了在韓國，由於具備豐富品牌代理和加盟經營經驗，全球已超過 600 家門市。

目前六角於全球共插旗超過 60 個國家 / 地區，開出 1400 家門市。