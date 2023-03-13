上曜去年轉盈擬配發0.7元股息 爲25年來首度股利配發

建商上曜 (1316-TW)去 (2022) 年營運轉盈，全年稅後純益 1.41 億元，較 2021 年由虧轉盈，每股純益爲 0.7 元，上曜決議對去年盈餘擬配發每股 0.7 元現金，爲 25 年來的首度股利配發，包括 0.4 元盈餘配發股息及 0.3 元資本公積配發現金。

上曜 2022 年第四季營收 3.76 億元，毛利率 24.16%，季減 4.53 個百分點，年增 1.77 個百分點，稅後虧損 1524 萬元，較上季由盈轉虧，也較去年同期的虧損縮小，每股虧損 0.1 元。

上曜 2022 年全年營收 23.32 億元，毛利率 25.19%，年增 5.9 個百分點，稅後純益 1.41 億元，較 2021 年由虧轉盈，每股純益爲 0.7 元。

上曜去年營運轉盈的重要關鍵在，上曜在預售時銷售達 4 成的「湖美帝璟」於 9 月起陸續交屋入帳，上曜「湖美帝璟」剩下 6 成的餘屋預計 2023 年第二季公設完工後重新開賣，在成本與費用早已投入控制、單坪房價隨著房地產市場進一步推升、交屋進度如預期下，有望 2023 年整體營運、獲利表現展現強勁成長的態勢。

上曜指出，排除 2023 年可能達完工的個案外，在手線上個案共 9 案，總銷金額從今年初的 350 億元上調至目前 376 億元，在成本與費用早已投入控制下，有機會創造公司未來 6 年的營運穩健成長

上曜在台南九份子重劃區「湖映白」個案 2022 年初推出後，銷售率已突破 60%，公司指出，九份子重劃區 3719 坪另一建築基地將在今年年中取得建照推出。