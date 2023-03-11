〈紐約匯市〉美薪資成長降溫紓緩通膨壓力 DXY走軟 本周小幅收高

美元指數周五 (10 日) 走跌，美國稍早公布 2 月薪資成長放緩，顯示通膨壓力正在緩解，可能使聯準會 (Fed) 升息幅度低於原先預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.66%，至 104.61，周線升約 0.1%。

美國 2 月非農就業人口新增 31.1 萬人，增幅高於預期，但薪資成長放緩且失業率回升，令金融市場對 Fed 在 3 月 22 日會議結束時升息 2 碼的預期降溫。

數據顯示，美國平均時薪月增率為 0.2%，略低於 1 月的 0.3%，年增率則由 4.4% 升至 4.6%。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「招聘力道非常強勁，優於市場預期。但若仔細觀察，失業率小幅上升，薪資年增率加速成長，但沒有預期的那麼快。」Manimbo 說，這次的數據不像 1 月就業報告那樣火熱，這為市場帶來一些不確定性，即 Fed 是否真的有必要在兩周後的會議上擴大升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 3 月 22 日升息 2 碼的機率目前是 41%，一周前為 71.6%。

SLC Management 投資策略和資產定位主管 Dec Mullarkey 稱：「市場對下次會議升息 2 碼的設想還太早，此時升息 1 碼更合理，因為這允許 Fed 繼續收緊政策，但會延長他們收緊政策的時間，以便讓數據趕上。」

美債殖利率周五走低，10 年期美債殖利率下跌至 3.693%，Fed 以較小幅度升息的可能性，導致美元的吸引力減弱。

RBC Global Asset Management 的 BlueBay 美國固定收益團隊主管 Andrzej Skiba 表示，市場現在聚焦在下周二 (14 日) 發布的消費者物價指數 (CPI) 報告。

歐元盤中一度升至逾兩周高點，最高達 1.07，隨後升幅收斂，截稿前上漲近 0.6% 至 1.0638 美元，周線幾乎持平；英鎊升逾 0.8% 至 1.2026 美元，本周小貶 0.1%。

日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥周五進行任內最後一次利率會議，最終決議維持利率不變，一貫的鴿派立場帶動日元走貶。

然而，隨著美元在非農數據公布後下滑，日元兌美元由貶轉升，截稿前漲 0.9%，至 134.89 日元兌 1 美元，本周升值 0.7%。

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