〈貴金屬盤後〉SVB事件激發避險需求、美薪資成長趨緩 金價跳漲周線收紅 

黃金期貨周五 (10 日) 跳漲近 2%，銀行股危機讓金融市場憂心忡忡，讓投資人未把目光放在 2 月強勁的非農就業報告上，反而尋求避險，美債殖利率下滑也幫助金價上揚。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 32.60 美元或 1.8%，報每盎司 1867.20 美元。

黃金期貨本周翻紅，上漲 0.7%，連續第二周上漲。

美國專為科技新創提供融資的 SVB 金融集團 (SVB Financial Group) 出現財務疑慮，引爆了全球銀行股賣壓，也讓黃金展露避險鋒芒。

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 和加州金融保護與創新局 (DFPI) 已在周五關閉矽谷銀行 (Silicon Valley Bank, SVB)，以保護存款人。矽谷銀行母公司 SVB 金融集團周四表示擬向投資人售股募資，以抵銷出售債券投資組合衍生的損失，但仍無法安撫投資人，擔心不足以阻止存款繼續流出。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，金價上漲反映對問題蔓延的擔憂，「投資人顯然愈來愈擔心整個銀行體系。因為目前的金融體系奠基在超低利率之上，聯準會 (Fed) 又快又猛的升息步調，幾乎肯定會造成傷害。」

美國周五公布的非農就業報告顯示，雖然 2 月就業新增人數 31.1 萬人，再度超越市場預期，但薪資增幅僅增 2%，創一年來最小增幅，減輕 Fed 必須激進升息的必要性，也讓在本周鮑爾鷹派聽證會後蒙受賣壓的黃金，得以喘口氣。

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 說，非農就業報告公布後，黃金立即上漲，因為 2 月薪資成長趨緩、失業率高於預期，而且就業新增人口比 1 月 (新增 51.7 萬) 大幅降溫。

他說：「非農就業報告雖然沒有直接顯示就業市場降溫，但可能讓 Fed 有理由在本月再次升息 1 碼 (25 個基點)，以觀察先前執行一連串升息的累積效果。」

非農就業報告公布後，美債殖利率和美元下滑，幫助拉抬金價。10 年期美債殖利率約下降 22 個基點，報 3.699%，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.7% 至 104.60。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「焦點在於美債殖利率，由於今天殖利率下滑，提振了黃金市場。」

黃金本身不孳息，在殖利率下滑時，持有黃金的機會成本下降，加上周五金融市場動盪，刺激避險需求，都讓黃金受益。美元貶值，也會降低海外投資人買進黃金的成本。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，本周尾聲，市場的風險規避心態轉濃，帶動黃金和白銀的避險需求。

Comex 金屬商品交易