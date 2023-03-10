〈台幣〉連4貶收30.848元 探逾3個月低點 周線連5貶

亞股今 (10) 日全面跳水，台北股匯連袂走弱，新台幣兌美元匯率面臨 30.9 元關卡保衛戰，終場貶勢略收斂，收在 30.848 元，貶值 3.8 分，為連 4 貶，續創 3 個多月以來新低，台北及元太外匯市場總成交值 17.34 億美元。

新台幣周線連 5 貶，本周累計貶值 2.21 角、貶幅 0.72%。

新台幣兌美元今天以 30.83 元開盤後，隨即湧現美元買盤，盤中匯價最低來到 30.893 元，貶值 8.3 分，下午貶勢逐漸收斂，終場以 30.848 元作收，小貶 3.8 分，為去年 12 月以來的最低點，台北外匯市場成交值 12.48 億美元，元太外匯市場成交值 4.86 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下挫 0.33%，歐元反彈 0.36%，日元也升值 0.31%，越南盾、人民幣分別升值 0.08%、0.06%，韓元則貶值 0.15%，新台幣貶值 0.12%，新加坡幣貶值 0.1%，亞幣互有升貶。

美國鷹派升息疑慮再起，台股今天響起空襲警報，電子、金融族群殺聲隆隆，傳產普遍走軟，惟航運、汽車零組件表現有撐，加權指數終場大跌 244.46 點，收在 15526.2 點，失守 5、10 日線及月線，三大法人合計賣超 298.65 億元，其中外資重砍 215 億元。