徵才腳步不停歇 ASML持續招募頂尖人才

校園徵才季近日開跑，半導體微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (2) 日宣布，即日起正式啟動「ASML 未來之星」徵才計畫，將透過一系列校園招募活動、講座、參訪、獎學金、產學合作及企業實習和導師計畫，持續招募與培育台灣頂尖人才。

此外，ASML 今年首度打造虛擬實境的「ASML 未來之星新訓網」，幫助有意加入 ASML 的新鮮人透過互動體驗來了解 ASML 的創新技術和 3C(Collaborate、Challenge、Care) 企業文化。

台灣是 ASML 在亞洲最大據點，面對半導體業激烈人才競爭，ASML 台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示，ASML 近年來持續進行策略性的薪資福利調整，並提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會，以保持我們在人才市場的競爭力。

儘管今年以來，因產業景氣不明朗，企業紛紛傳出裁員、停發獎金和薪資凍漲等消息，劉伯玲指出，為留住人才並肯定員工去年的辛勞付出，去年 ASML 員工平均可領 6 個月以上的績效獎金 (Short-term incentive, STI)，實際薪酬仍會依工作性質、年資和績效而定。

在福利方面，ASML 多年前即開始由公司全額負擔員工的勞保和團保費用，入職第一年即享有 10 天年假，今年起更特別新增 1 天個人週年紀念假，並將產假從原本的 8 週增加到 14 週，陪產假也增加至 10 天，希望在照顧員工之外，也幫助員工照顧其家庭。

此外，ASML 多年前就開始施行彈性工時，兩年前開始施行居家辦公，去年底開始將居家辦公增加為每週 2 日，讓員工有更多的彈性與空間兼顧家庭。

「ASML 未來之星」計畫包括即將於本週揭開序幕的一系列校園徵才活動，並搭配半導體趨勢講座、微影技術業師授課、產學研發合作、企業參訪、菁英獎學金、校園大使、實習和企業導師計畫、研發替代役 / 預聘，以及「未來之星新訓網」等活動，讓新鮮人從多管道認識半導體產業趨勢和 ASML 的技術創新和企業文化。

系列校園活動包括 6 場校園博覽會、9 場校園說明會以及 2 場產業趨勢講座，有機會和客戶支援、研發、製造、供應鏈管理四大部門的員工或主管對談，現場也有 HR 說明招募與投遞履歷相關問題。

值得留意的是，3 月 4 日國立臺灣大學、與 3 月 12 日國立成功大學博覽會當天也安排現場面談，只要搶先投遞履歷，通過審核者就有機會在當天接獲錄取通知。