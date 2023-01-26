ASML銷售、獲利、財測優於市場預期 擔憂出口限制破壞供應鏈

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 周三 (25 日) 公布財報，去年第四季營收高於預期，儘管對中國出口可能會面臨新的限制，公司仍預計 2023 年的營收增加 25%。公司在美股周三收漲 1.7%，報 681.53 美元。

財報關鍵數據 vs. 分析師預期

Q4 淨銷售額 64.30 億歐元，年增 28.5%，市場預期爲 60.7 億歐元

Q4 淨利潤 18.16 億歐元，預期 16.8 億歐元，上年同期爲 17.73 億歐元

Q4 每股獲利 4.60 歐元，上年同期爲 4.39 歐元

全年淨銷售額爲 211.73 億歐元，年增 13.77%

全年淨利潤爲 56.24 億歐元，年減 4.4%

全年每股獲利 14.13 歐元，年減 1.7%

去年在台積電、三星和英特爾都全力發展之下，ASML 忙於滿足客戶需求，到去年年底，訂單積壓增長到了創紀錄的 400 億歐元。

ASML 表示，公司對中國的銷售 2022 年達到 21.6 億歐元，占整體營收的 14%。中國是其在台灣、南韓之後的第三大市場。

ASML 預計，2023 年的淨銷售額將增長 25% 以上，毛利率將較去年略有提高。此外，公司預計，2023 年第一季的淨銷售額在 61 億歐元至 65 億歐元之間，毛利率在 49% 至 50% 之間。

ASML 執行長 Peter Wennink 發布聲明表示，市場因通膨、升息、衰退風險及與半導體出口管制有關的地緣政治發展，帶來了不確定性。但客戶預計下半年將反彈，因此對生產設備的需求仍然強勁。

他說：「這意味著，需求仍將高於我們的生產能力。」

上周，美國總統拜登與荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 討論了因安全顧慮，可能對中國實施新出口限制的問題。

Wennink 指出，儘管美國去年 10 月對向中國出口施行了新的限制，但是 ASML 對中國的出口目前沒有變化，仍然能向中國出口 DUV 深紫外光微影系統。

Wennink 說，「我們只能等待兩國政府和政客繼續商談，能夠達成一個合理的解決方案。」

荷蘭、美國傳將達成協議

據《路透》引述知情人士消息，荷蘭和美國官員將於周五在華盛頓舉行會議，討論對向中國出口半導體製造設備的潛在新的限制措施，並可能在本月底前達成協議。

知情人士稱，談判代表的一個核心擔憂是，即使是供應鏈的微小變化也可能重新引發全球晶片短缺問題，這種情況最近幾個月有所緩解，但在過去兩年中，這一發展對供應鏈造成了嚴重破壞。

Wennink 周三接受媒體訪問時表示，美國主導的針對中國的出口管制，可能促使北京開發自己的先進半導體設備製造技術。

他指出，中國半導體必須與全球競爭，因此需要國外設備，如果無法取得，他們將自行研發，這需要時間，但最終會完成。

Wennink 認為，出口管制將造成一定程度的破壞，影響效率與創新，實際上將影響所有人。