美國FDA批准輝瑞鼻腔噴劑用於治療偏頭痛

美國食品和藥物管理局 (FDA) 周五 (10 日) 批准了輝瑞公司 (PFE-US) 用於治療偏頭痛的鼻腔噴霧劑,使患者能夠獲得更快的選擇來治療頭痛。

輝瑞公司表示,這款藥物 Zavzpret、又稱 zavegepant,已被批准用於治療成人先兆急性偏頭痛。

輝瑞去年以 116 億美元收購 Biohaven Pharmaceutical,將 Zavzpret 和其他包括 Nurtec ODT 在內的偏頭痛治療藥物納入其藥物組合中。

Zavzpret 屬於一類稱為降鈣素基因相關肽抑製劑的藥物,將與來自 AbbVie Inc (ABBV-US)、Eli Lilly and Co (LLY-US)、Amgen Inc (AMGN-US) 和 Teva Pharmaceutical (TEVA-US) 的其他療法競爭。

這家總部位於紐約的製藥商預計將於 2023 年 7 月在藥房上架銷售這款鼻腔噴霧劑,但未公布定價。

輝瑞希望 zavegepant 比其他偏頭痛治療藥物更快的藥效能獲得競爭優勢。Biohaven 將這種藥物稱為「偏頭痛的腎上腺素」。

輝瑞之前預測偏頭痛產品組合的銷售額將達到 60 億美元。