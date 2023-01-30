輝瑞Paxlovid在中國銷售狀況 左右分析師對其財測預估

輝瑞公司 (PFE-US) 本周公布上季財報全今年財測。有關中國放鬆其清零疫情政策以及感染人數激增是否會大幅推升對抗病毒藥物 Paxlovid 的需求，將促使分析師改變他們對該藥物 2023 年的銷售預測。

在取消嚴格的疫情控制政策之前，中國對 Paxlovid 來說是個微不足道的市場，但輝瑞公司 CEO 博爾拉 (Albert Bourla) 表示，該公司已經與中國醫藥 (Meheco)(600056-CN) 達成協議，在中國配銷了數百萬劑 Paxlovid。

即使如此，今年的交貨情況仍不明朗。輝瑞與中國政府健康保險公司之間的談判因價格問題陷入僵局，而該藥物獲中國醫保承保期限在 3 月下旬到期。

分析師主要根據已宣布交易的公開細節做出 2023 年 Paxlovid 銷售額預估，其中在中國取消清零政策之前預估了一定數量的中國銷售額。

根據 Refinitiv 的數據，分析師們目前估計 2023 年 Paxlovid 銷售額超過 100 億美元，不到輝瑞 2022 年預計報告的 220 億美元銷售額的一半。中國的增加可能有助於抵消其他地方的預期下降，因為許多政府已經建立了兩種藥物治療的庫存。

輝瑞將於周二 (31 日) 公布第 4 季和 2022 年全年業績。

BMO Capital Markets 分析師西格曼 (Evan Seigerman) 預測 2023 年 Paxlovid 的全球銷售額約為 87 億美元，其中包括來自美國、歐洲和新興市場以外的發達國家的 19 億美元。

他說：「由於中國資訊和更廣泛可得性方面的不透明性，很難模擬或預測該產品在中國的潛在收入。」

數十億美元的 Paxlovid 銷售額對輝瑞而言很重要。

英國數據公司 Airfinity 以其他發達國家的治療率為基礎，預測未來 5 個月中國門診新冠肺炎治療的總需求將達到 4900 萬劑。該公司表示，在此期間需要管理約 2350 萬劑 Paxlovid，以防止該國的重症監護病房不堪重負。

話雖如此，一些外部專家質疑中國是否有能力購買 Paxlovid 並將其部署在目前最需要的地方。一位知名的中國政府科學家本月稍早時表示，中國 14 億人口中有 80% 已被感染，同時有 6 萬人死亡。

輝瑞的定價結構是根據一個國家的經濟來設定 Paxlovid 的成本。 例如，美國政府為每劑支付 500 多美元。媒體報導，目前中國每劑取得價格為 1890 元人民幣，約合 280 美元。

但中國一直要求減少支付價格。博爾拉表示，中國雖是全球第二大經濟體，卻希望比照中低收入國家。

輝瑞拒絕提供定價細節。在中等偏上收入的巴西，政府文件顯示，輝瑞提供的療程價格為每劑 250 美元。

即使無法在中國全面銷售 Paxlovid，該公司仍可以在私人市場上銷售。

Morningstar 分析師柯諾佛 (Damien Conover) 表示，中國有大量私人財富支持患者直接以更高價格購買。他說，以 Paxlovid 而言，中國「可能是我們預測唯一在 2023 年出現同比成長的地區」。