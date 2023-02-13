輝瑞濕疹藥物Cibinqo獲FDA批准用於青少年

輝瑞 (PFE-US) 宣布 FDA 已批准其口服、每日一次的 JAK1 抑制劑 Cibinqo，用於治療 12 至 18 歲以下青少年的頑強中度至重度特應性皮炎 (AD)，也就是濕疹。

該批准的前提是患者對其他生物製劑在內的系統性藥物產品治療反應不佳，或者不推薦使用其他治療方法。

Cibinqo 於 2022 年 1 月獲批用於治療 18 歲以上成人的濕疹。隨著批准年齡的下修，患有 AD 的青少年將獲得針對其疾病的新的全身性口服選擇。

過去一年輝瑞股價下跌 11.9%，而整體製藥業的漲幅為 13%。

市面上其他 JAK 抑制劑藥物包括輝瑞的 Xeljanz、艾伯維 (AbbVie)(ABBV-US) 的 Rinvoq 和禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 的 Olumiant。

其中只有 AbbVie 的 Rinvoq 被批准用於治療成人和青少年的中重度 AD。事實上，Rinvoq 被批准用於治療 5 種適應症。該藥物在 2022 年為 AbbVie 的總收入貢獻了 25 億美元，同比成長 52.8%。

禮來的 Olumiant 和輝瑞的 Xeljanz 未獲准用於治療 AD。 雖然 Olumiant 被批准用於某些患者的類風濕性關節炎和新冠病毒。輝瑞的 Xeljanz 被批准用於某些患者的 RA、銀屑病關節炎、僵直性脊椎炎和潰瘍性結腸炎。