日銀總裁提名人：通膨仍未穩定達標 維持超寬鬆貨幣政策適當

日本銀行 (央行) 總裁提名人植田和男 (Kazuo Ueda) 周五 (24 日) 出席國會聽證會時表示，通膨尚未持續且穩定地達到央行設立目標，因此維持超寬鬆貨幣政策是適當之舉。

植田在會上表示，近期消費者通膨上升，主要是原物料進口成本飆漲引發，而非強勁國內需求。他並警告，日本經濟復甦不確定性仍非常高，因此央行有理由繼續維持超寬鬆貨幣政策。

植田說：「對需求帶動的通膨採取預先行動，而非立即回應供給驅動的通膨，是標準作法，否則央行將透過收緊貨幣政策，讓需求降溫、經濟減速並壓低物價。」

他坦承，刺激措施確實會產生各種副作用，但他也強調，央行現行政策是實現 2% 通膨目標的必要與適當手段。

植田發表這番言論之際，日元匯價呈波動走勢，截稿前微貶 0.04%，至 134.75 日元兌 1 美元。

在植田出席聽證會之前，日本內閣府公布 1 月不含新鮮食品的核心消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，符合市場預期，且再刷 41 年新高。日本核心通膨已連續九個月高於央行設立的 2% 目標，主要反映燃料和原物料成本上升。

即使通膨仍處在高點，也有許多經濟學家認為，隨著岸田政府祭出的物價緩和措施發揮效果，通膨加速成長的情況將在 2 月停止。

岸田政府此前提出支出規模約 39 兆日元的「綜合經濟對策」振興方案，其中包含一系列抗通膨措施。分析師預測，這些措施有望讓日本通膨率在 2 月降至 4% 以下。