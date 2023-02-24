路透調查：近半數日企希望日銀修改負利率政策

根據路透最新調查，近半數日本企業認為，日本銀行 (央行, BOJ) 新領導層應該修改負利率政策，而且超過四分之一企業表示，應該更改通膨目標。

現任總裁黑田東彥的十年任期接近尾聲，日本政府此前提名經濟學家植田和男為下一任日銀總裁。植田和男周五 (24 日) 在眾議院聽證會時重申，維持超寬鬆貨幣政策是適當之舉。

在接受路透調查的近 500 家日本公司中，47% 受訪日企表示，日銀應修改負利率政策，另有 28% 的企業認為，應該修改現有的 2% 通膨目標。

一位資訊服務公司經理表示，突然改變貨幣政策，可能會對企業或個人造成傷害，因此以軟著陸為目標會是一件好事。

受訪企業當中，只有 9% 認為日銀應放棄殖利率曲線控制 (YCC)。儘管如此，大多數受訪企業 (約 62%) 認為，貨幣政策正常化不會對自身業務產生好或壞的影響。

當被問到黑田東彥在任期間的貢獻，整體而言，受訪者均給予正面評價。在 0 到 100 分的範圍內，46% 企業給黑田的分數落在 41-60 分區間。

不過，企業經理對近來的環境仍抱持悲觀態度，80% 受訪者認為未來三個月的情況可能「不太好」，甚至是「糟糕」，幾乎同於上次調查。

上述調查是由日經研究 (Nikkei Research) 為路透所進行，調查期間為 2 月 8 日至 2 月 17 日，共有 439 家日本大型非金融企業匿名受訪，其中包含 246 家製造商和 247 家非製造商。