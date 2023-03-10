黑田東彥：過去10年寬鬆政策是成功的 讓日本經濟潛力得以發揮

日本央行總裁黑田東彥周五 (10 日) 表示，過去十年大規模貨幣寬鬆政策是「成功的」，因為日本經濟的潛在力量因此得到了充分發揮。

黑田即將於 4 月 8 日離職，這是他最後一次在央行會後記者會發言。央行本次會議毫無意外繼續按兵不動，把短期利率維持在負 0.1% 的水準，並藉由購買長期國債，使長期利率維持在零左右，長期利率上限也維持 0.5% 不變。

黑田表示，貨幣寬鬆政策的積極影響遠遠超過了副作用，2% 的通膨目標是合適的，因為它是一個全球標準，但遺憾的是，它未持續穩定地實現。央行將繼續與政府合作，以求達成目標，但這需要時間。

黑田強調，持續寬鬆的貨幣政策有可能實現薪資上漲的物價穩定目標。展望未來，勞動力市場將進一步收緊，使薪資更容易上漲。改變薪資價格不上漲的常態後，通膨預期也會隨之上升。

日本央行本次會議的結果，在大多數經濟學家預期之中，不過一些投資者先前擔心殖利率曲線控制 (YCC) 有所調整，並在會後解除這些避險押注，帶來了日元的動盪。

美元兌日元會後一度升至近 137 水位，但隨後漲勢縮減，下午則在 136.6 附近波動，日內漲幅約 0.4%。

黑田表示，日本可能正在接近日本央行努力實現的目標，即由薪資增長支持的通膨達到 2% 的目標水準，但經濟仍然存在各種不確定性。因此，重要的是暫時保持大規模刺激，以支持企業提高薪資。