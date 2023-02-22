日債基準殖利率連兩天突破上限 日銀宣布緊急購買債券

日本基準 10 年期公債殖利率周三 (22 日) 再度升至日本央行上限之上，央行表示，將進行緊急債券購買，以遏制殖利率上升。

日本 10 年期公債殖利率周三升至 0.505%，符合當前全球債券遭拋售的情景。日本議會將於周五和下周一，就日本央行行長被提名人、經濟學者植田和男的確認舉行聽證會。

交易員繼續押注央行將進一步調整政策，許多人猜測，在國內外通貨膨脹上升的情況下，殖利率曲線控制政策 (YCC) 難以為繼，央行最終將不得不取消債券殖利率的上限。

日本央行去年 12 月將上限提高一倍至 0.5%，以改善市場操作，但並未放棄政策。原本在 1 月的會議上，市場強烈預期會做出調整，但央行選擇按兵不動。

日本央行周三宣布計畫外的債券購買操作，以市場殖利率購買 3000 億日圓 (22 億美元) 的 5 至 10 年期債券和 1000 億日圓的 10 至 25 年期債券。

日本證券業協會本周公布統計數據指出，今年 1 月外資賣超日本債券 (不含短期債) 規模達 4 兆 1190 億日元、單月賣超金額超越 2022 年 9 月的 3 兆 8987 億日元，為 1998 年 1 月有數據以來歷史新高紀錄。