荷蘭半導體出口管制新規細節未明 不確定性籠罩ASML前景

即使荷蘭已宣布將在今夏前祭出限制半導體技術出口的新規定，艾司摩爾 (ASML-US) 是否可繼續為客戶提供售後服務等關鍵細節仍未確定，令這家半導體設備大廠和中國客戶的業務前景，籠罩在龐大的不確定性之中。

談到日前宣布的出口管制新規，荷蘭外貿部長 Liesje Schreinemacher 周四 (9 日) 表示，細節仍有待敲定，這番言論凸顯出，即使荷蘭的決定大體上和美國削弱中國晶片生產能力的目標一致，在細節未明的情況下，ASML 及中國客戶難以評估對其業務的影響。

作為歐洲市值最大的科技公司，ASML 去年總銷售額有 14% 是由中國所貢獻，過去十年中，ASML 共在中國銷售價值超過 80 億歐元 (約 84.6 億美元) 的光刻機。另外，為客戶提供設備維護服務的安裝管理 (installed base) 業務，去年占 ASML 全球營收比重約 25%。

ASML 和中國客戶的業務前景充滿不確定性 (圖：AFP)

ASML 和分析師均認為，荷蘭政府態度不明確，將為公司前景蒙上陰影，關鍵問題在於售後服務是否受到限制，以及哪些設備型號會在管制範圍內。

ASML 先前重申，2023 年中國銷售額將維持在 22 億歐元左右，相較之下，該公司預估全年營收將成長 25%，這說明了限制出口可能帶來的影響。

根據 ING 分析師 Marc Hesselink 計算，荷蘭的新規定可能影響占 ASML 全球銷售額 10% 的產品，但這是最壞的情況，影響程度也有可能更小，因為 ASML 在中國的客戶有 SK 海力士和三星電子，這些公司均有望獲得授權許可。

荷蘭外貿部長周四也說，將根據具體情況來頒發出口許可，而非美國的指示。

ING 的 Hesselink 預測，受制於出口禁令，大多數中國晶片商將選擇專注在後沿 (trailing edge) 的半導體製程，因為他們在這方面可能具有競爭優勢，ASML 在中國的銷售甚至有機會溫和成長。

無論如何，從長期來看，隨著全球晶片商擴大產能，Hesselink 預期 ASML 將在中國以外地區持續成長，他認為對 ASML 的設備需求不會受到影響，只會轉移到其他地區。