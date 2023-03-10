〈美股盤後〉Silvergate暴跌逾42% 銀行股血崩 道瓊瀉逾540點

儘管最新失業金數據帶來一絲希望，但非農就業報告發布前，市場避險情緒濃烈，許多投資人擔憂即將到來的報告可能促使聯準會鷹派升息回歸，美股主指週四 (9 日) 開高走低。

銀行股血崩，Silvergate 宣布逐步結束銀行業務後暴跌逾 42%，SVB Financial 則是在出售股票以彌補虧損後狂跌超過 60%，創 1998 年來最大跌幅。

道瓊指數收盤瀉逾 540 點，標準普爾 500 指數收黑 1.85%，創 2 週來最差單日表現，那斯達克綜合指數和費城半導體指數重挫逾 2%。

數據方面，美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人，高於市場預期，創去年 12 月以來新高。

政經方面，美國總統拜登公布始於今年 10 月 1 日的 2024 財年預算，總規模達 6.9 兆美元，拜登提議對超級富豪至少徵稅 25%、能源企業稅率從 21% 升至 28%，以及投資人資本利得稅率也將增加 1 倍等。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.76 億例，死亡數突破 688 萬例。

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊全軍覆沒，金融、材料和非必需消費品領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.49%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.05%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.54%；Meta (META-US) 下跌 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%。

道瓊與費半成分股血染一片，僅英特爾獨強。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.77%；摩根大通 (JPM-US) 大跌 5.41%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.45%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.18%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.12%。

NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.08%；AMD (AMD-US) 下跌 1.57%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.36%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.58%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.28%；美光 (MU-US) 下跌 2.27%。

台股 ADR 全數跳水。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.65%。

企業新聞

SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 暴跌 8.11%。Silvergate (SI-US) 下殺 42.16%。美國加密貨幣友善銀行 Silvergate 宣布將有序地依照監管程序關閉銀行業務、自願清算資產，強調所有用戶存款將被全額償付。

SVB Financial (SIVB-US) 週四盤中多次熔斷，收盤慘崩 60.41% 至每股 106.04 美元，創 1998 年來最大跌幅。SIVB 週四宣布計劃籌集超過 20 億美元的資金以幫助抵消債券銷售損失。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.49% 至每股 150.59 美元。蘋果其實很早就傳出許多關於螢幕下 Face ID 的傳言，顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 透露，此設計最早會出現在 iPhone 17 Pro 上，而非 iPhone 16 Pro。

艾司摩爾 ADR (ASML-US) 走低 2.37% 至每股 604.74 美元。荷蘭政府日前表示，計劃對晶片製造設備出口實施新規定以保障國家安全，將在夏季以前公布內容，意味艾司摩爾至少一部分的深紫外光 (DUV) 曝光機業務將受波及。

特斯拉 (TSLA-US) 挫低 4.99% 至每股 172.92 美元。有「女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 持續危機入市，旗下方舟投資管理公司 (ARK Invest) 週三於特斯拉大跌期間，加碼買入 51,960 股特斯拉股票，價值逾 1200 萬美元。

美國藥廠禮來 (LLY-US) 上漲 1.38% 至每股 316.85 美元。摩根大通分析師 Chris Schott 週四在給客戶的一份報告中表示，儘管最近製藥股遭遇困境，但他仍堅持看多該股，主因是禮來阿茲海默症藥物的試驗數據將於第二季發布，而且糖尿病治療業務正在擴大。

通用汽車 (GM-US) 下跌 4.88% 至每股 37.82 美元。通用汽車週四宣布一項員工自願離職計畫，自願離職的員工將根據其工作年限獲得一次性賠付和其他補償，預測將衍生 15 億美元的稅前開支。該公司上次推出全球自願離職計畫是 2018 年至 2019 年期間，當時約有 1.8 萬人自願離職。

工業巨擘奇異 (通用電氣) (GE-US) 逆勢走高 5.28% 至每股 91.56 美元。奇異在 2023 年投資者大會上提供一個驚喜，該集團表示其電力業務正走在實現強勁盈利的長期道路上，重申其 2023 年財測，包括高個位數的有機收入增長，調整後每股純益為 1.60 美元至 2 美元，高於 1.95 美元的市場預期值，自由現金流為 34 億美元至 42 億美元。

經濟數據

美國 2 月挑戰者企業裁員人數報 7.78 萬，前值 10.29 萬

美國上週初領失業金人數報 21.1 萬，預期 19.5 萬，前值 19 萬

美國上週續領失業金人數報 171.8 萬，預期 165.9 萬，修正後前值 164.9 萬

華爾街分析

花旗量化策略師 Alex Saunders 指出，強勁的非農報告可能意味著市場的壞消息，鑑於好消息對市場來說就是壞消息，這可能會導致股市擴大拋售，並成為支持聯準會大幅升息的理由。

富國投資研究所全球投資策略主管 Paul Christopher 表示：「這是一個震盪的交易，成交量不大，因為沒有人願意週五非農出爐前執行『與回報相比具有高風險的交易』。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主