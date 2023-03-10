〈紐約匯市〉美初領失業金人數超預期 美元下跌 日元終止連三貶

美元指數周四 (9 日) 下跌，美國稍早公布上周初領失業金人數增幅高於預期，令投資人期望，疲軟的勞動力市場將減少聯準會 (Fed) 重新加快升息步伐的可能性。日元在日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥即將結束任內最後一場會議前上揚，終止連三貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.36%，至 105.28，自周三觸及的三個月高點回落。

截至 3 月 4 日當周，美國初次請領失業金人數增加 21.1 萬人，高於路透訪調經濟學家預期的 19.5 萬，雖然仍處在歷史低檔，但增幅是去年 12 月以來最大。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「我們開始看到勞動力市場浮現一些疲軟跡象，許多交易員對此鬆了一口氣。令人擔心的是，若明天公布的非農就業強勁，那將鞏固市場對於 Fed 升息 2 碼的預期。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三重申前一日作證時提出的論點，即未來可能會加快升息步伐，但也強調討論仍在進行中，最終決定取決於 3 月利率會議前公布的經濟數據。

根據路透對經濟學家的調查，周五公布的非農將顯示 2 月新增就業 20.5 萬人，遠低於 1 月的 51.7 萬及市場預期，下周二公布的消費者物價指數 (CPI) 也是影響 Fed 決定的關鍵，預估 2 月 CPI 將月增 0.4%，若就業市場維持強勁且通膨居高不下，美債殖利率可能進一步走高，進而提振美元。

Moya 說：「Fed 將繼續仰賴數據，這會導致我們容易受到債券市場帶來的壓力影響，並使美元處在震盪交易的時間變得更長。」

歐元升逾 0.3% 至 1.0579 美元，自周三觸及的兩個月低點反彈；英鎊是周四表現最亮眼的主要貨幣之一，升逾 0.6% 至 1.1918 美元。

在日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥即將結束任內最後一場利率會議之際，日元終止連續三日的貶勢，截稿前，日元兌美元升 0.87%，至 136.11 日元兌 1 美元。

路透對經濟學家進行的調查顯示，日銀料於今年結束長期實施的殖利率曲線控制，但預估本周不會對貨幣政策做出重大改變。

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