供應不成問題 葛蘭素史克期望在美推出RSV疫苗

葛蘭素史克 (GSK-US) 預計今年將在美國推出其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗，供應無虞，並將中國視為未來的主要市場。

這家製藥商正在與對手輝瑞公司 (PFE-US) 競爭在美國優先推出第一個獲得批准的 RSV 疫苗。美國每年有 14000 人死於由該病毒引起的下呼吸道疾病。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 一個外部顧問小組上周對這兩種疫苗進行了單獨投票，並支持這兩種疫苗。FDA 將在 5 月前對疫苗做出批准決定，並且通常會接受專家小組的建議。

葛蘭素史克負責疫苗研發的多米策 (Phil Dormitzer) 周三 (8 日) 接受《路透》採訪時表示，「我們準備好在沒有產能或供應限制的情況下，推出疫苗供應當前的市場。」

他補充說，葛蘭素史克已經生產出預計推出該疫苗所需的大部分疫苗成分，主要來自其位於比利 Wavre 廠。

這家製藥商在 10 月公布後期研究數據顯示，其疫苗在預防 60 歲以上人群的下呼吸道疾病方面的有效性為 82.6%。具有至少兩種症狀或以其他方式評估為患有嚴重下呼吸道疾病的患者的療效則更達 94.1%。

葛蘭素史克的數據也顯示對有潛在健康問題的人具有類似的療效。

多米策表示，「這種一致性可能會給我們帶來優勢。」

根據對同一年齡組的關鍵臨床試驗的中期分析，輝瑞疫苗在出現三種以上症狀的嚴重下呼吸道疾病參與者中有效率為 85.7%，對於兩種以上多症狀的參與者有效率為 66.7%。

不過葛蘭素史克和輝瑞研究對試驗終點的定義不同，兩者療效很難直接比較。

然而，葛蘭素史克還有另項可能的優勢，那就是當其 RSV 疫苗與流感疫苗聯合使用時，會顯示出強大的功效。

輝瑞公司尚未公佈 RSV 與流感疫苗聯合使用的數據。

多米策表示，葛蘭素史克也將中國視為該疫苗未來的重要市場。 他提到當地對該公司的帶狀皰疹疫苗 Shingrix 有「極大興趣」。Shingrix 去年創紀錄的 30 億英鎊銷售額中，中國做出巨大貢獻。

該公司已在歐盟和日本尋求 RSV 疫苗的批准，但尚未在中國提出申請。目前全球沒有任何國家批准 RSV 疫苗。