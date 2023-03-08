ADP：美國2月新增24.2萬職位 大幅超出預期

ADP：美國2月新增24.2萬職位。（圖：AFP）
ADP：美國2月新增24.2萬職位。（圖：AFP）

薪資服務公司 ADP 周三 (8 日) 發布報告，由於美國勞動市場持續活躍，2 月企業就業職位增速加快。

當月私營就業人數增加 24.2 萬人，高於《道瓊》估計的 20.5 萬人，更遠高於 1 月從 10.6 萬上修後的 11.9 萬。

薪資增幅略有放緩，留任原職者的薪資年增率為 7.2%，較上月下降 0.1 個百分點。跳槽者則加薪 14.3%，略低於 1 月的 14.9%。

按產業別來看，休閒和酒店業以新增 83000 個職位引領就業增幅。金融活動增加了 62000 人，而製造業則強勁增加了 43000 人，因為該行業受益於溫暖的冬季。

其他職位增加的領域包括教育和衛生服務的 35000 人、「其他服務」類別的 34000 人以及自然資源和採礦的 25000 人。專業和商業服務減少 36000 個工作崗位，而建築業減少了 16000 個。

所有增加的工作崗位都來自僱用 50 名員工以上的公司。小企業淨減 61000 人，其中大部分來自員工人數少於 20 人的企業。

ADP 報告是勞工部將於周五 (10 日) 發布更受關注的非農就業報告的先驅。

雖然 ADP 去年與史丹福大學建立全新合作夥伴關係，但在某些情況下，這兩項統計仍然存在很大差異。例如，勞工部估計 1 月就業人數增加 51.7 萬人，是 ADP 報告的 4 倍多。

根據《道瓊》估計，周五的就業報告預計 2 月將新增 22.5 萬人，失業率將穩定在 3.4%。

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