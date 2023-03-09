不懼聯準會放鷹 日股連5漲 觸及6個月高位

日股基準日經 225 指數周四 (9 日) 觸及 6 個月高位，在全球主要股市因擔憂聯準會鷹派立場，而紛紛走跌之際，表現一支獨秀。

日經 225 指數收漲 0.63%，報 28623.15 點，創下自去年 9 月中旬以來新高，本周迄今上漲約 2.5%。東證股價指數上漲 19.88 點或 0.97%，收 2071.09 點。

相較之下，標普 500 指數和道瓊指數本周分別下跌 1.3% 和 1.8%，歐洲斯托克 600 指數本周迄今也下跌 0.7%，而英國富時 100 指數下跌 0.2%。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周警告，在通膨和就業市場數據上升後，美國利率的上升幅度可能超過預期，此舉引來投資者的擔憂，全球股市因此動盪。多數亞洲股市均受拖累，特別是科技類股。

但日本情況特殊，由於人們普遍預計日本央行將維持超低利率，並繼續進行公開市場資產購買，交易員紛紛湧向日本股市，以期獲得更安全的回報。

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日本央行預計在周五宣布利率決策，料將利率維持在歷史低位，並維持其殖利率曲線控制政策 (YCC)。