日本央行新掌門人 植田和男，意料之外的人選將如何影響國際市場？!

一、日本央行總裁意料之外人選

植田和男，這是過去數個月從未出現過的名字，市場與日本政壇從未討論過這號人物，這也讓日經率先透露的當天，外匯市場出現劇烈反應，因為這是一個所有人從未聽過與想到的人物。日本央行在過去歷史有日銀與財務兩派人選接任的傳統，而植田和男卻不是這兩派的人物，他現今是東大教授，是一為傳統經濟學者；唯一與日本央行產生連結是 25 年前擔任過日本央行政策委員會 8 年的成員，是當時核心負責零利率與量化寬鬆政策的一員。(延伸閱讀：日幣未來何去何從？短期轉向機率小？)

植田和男曾經對寬鬆政策尤其是 YCC（公債殖利率曲線控制）控制表達過不認同，這讓市場預期一旦他接任，日本央行很可能會快速轉向，不但取消 YCC 甚至是轉為緊縮。這也迫使植田和男當天緊急透過媒體接受採訪，表達「目前日本央行的政策恰當，貨幣寬鬆政策仍應持續。」的看法，安撫了市場的不確定性。

二、植田和男日本金融政策觀點

植田和男曾經對日本金融政策提出過一些觀點，或許會是未來他思考政策的依據之一，日本當初為了振興經濟採取的低利率政策與貨幣寬鬆政策，其實長期來看有造成一些隱憂。日本地方銀行因為人口老化與減少，以及長期低利率環境，其實陷入經營窘境；再者日本政府債務持續上升，原先良好的內債結構也隨著量化寬鬆而鬆動，現在日本政府反而陷入不能輕易升息的困境。(延伸閱讀：日幣未來何去何從？短期轉向機率小？)

而日本的未來有三種可能性，這將取決於日本通膨是否可以達成可持續性的改善，若是可以穩定改善，則日本央行將可以逐步放鬆朝向貨幣政策正常化前進。假如出現反向惡化，日本經濟隨著世界經濟下行，通膨也隨著下降，日本也已面臨無工具可用的處境，可能會傷害到市場機制。最後則是，經濟沒問題，但是持續低通膨，也就是過去幾年的狀況，此時日本央行也的確沒有更多工具可以使用。

日本財務大臣也明確表示這次的人選依據是有關物價目標與薪資，期待央行行長候選人可以讓通膨目標穩定實現且結構性薪資上漲。而植田和男在這塊的經驗與想法或許是日本政府認同的，去年 7 月植田認為若是要達成通膨 2% 穩定的目標，寬鬆政策必須維持，但是 YCC 也必須重新檢討以免國債市場機能徹底喪失，這也與他提出的三政策可能相符。植田和男可能更為重視工具的使用能力，避免出現需要使用工具的時候卻沒有任何工具可以使用的困境。

投資入門推薦閱讀：

1. 現金股利是什麼？怎麼算？如何找到高殖利率績優生？

2. 00878 市值最高的永續 ETF：2023 最新指數變動指南，完整公開資訊。

3. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！

4. 006208 一次投資台灣前 50 大公司！與 0050 ETF 比較。