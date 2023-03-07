通膨嚴重 日本1月實質薪資減幅為近9年最大

官方數據顯示，日本 1 月實質薪資出現近 9 年以來最大的減幅，因為 40 多年新高的通膨，抑制了消費者的購買能力，這預計將影響央行貨幣政策的最新取向。

勞動部的數據顯示，日本 1 月實質薪資年減 4.1%，減幅創 2014 年 5 月以來最高，去年 12 月份的降幅僅 0.6%。

數據顯示，1 月份的現金總收入或名義薪資年增幅度僅 0.8%，遠低於 12 月的 4.1%，主因是一次性的年終獎金所致。而通膨高達 5.1%，這使得民間消費能力大減。

日本 1 月的核心 CPI 不包括新鮮食品價格，但包括石油產品，其數值為 4.2％，是 1981 年以來最高。1 月份加班費年增 1.1％，則是 22 個月以來最弱。

日本央行將於周五 (10 日) 宣布利率決策，外界料將維持其超低利率不變，因為它正準備新舊任總裁交接，預計黑田東彥會把政策改變的決定，交給其後繼者。

不過，無論是黑田東彥，或是即將接手的植田和男，此前均表示，日本的通膨必須是基於薪資上漲所推動，否則仍需要持續實施寬鬆的貨幣政策。

此前，多家具有代表性的日本大型企業，例如豐田、任天堂以及 Uniqlo 母公司迅銷等，均因應政府勸說與工會要求，宣布提高薪資，但並未對整體數據帶來太大影響。

日本的經濟在第四季避免了經濟衰退，但反彈遠遠低於預期。