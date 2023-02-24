進口成本持續升高 日本1月核心CPI寫41年新高

日本總務省周五 (24 日) 公布數據顯示，由於進口商品價格大幅上漲，繼續向下游轉嫁，日本核心通膨在 1 月份創下 41 年來的新高，這使得日本央行面臨逐步退出其大規模寬鬆的壓力。

數據顯示，扣除新鮮食品但包括能源成本的全國核心消費者價格指數 (CPI)，1 月份比去年同期高 4.2% 至 104.3，符合市場預期中值，較 12 月份 4.0% 的年度漲幅有所加快。

1 月份的漲幅是自 1981 年 9 月以來最快的，當時中東石油危機導致燃料成本飆升，打擊了依賴進口的日本經濟。

數據顯示，核心 CPI 已連續 9 個月超過日本央行 2% 的目標，這主要反映了燃料和原材料成本的持續上漲。

SMBC 日興證券首席經濟學家 Yoshimasa Maruyama 認為，通膨可能會在 1 月份見頂，但可能在一段時間內，不會回落至日本央行 2% 的目標下方。

他表示，通膨上升是否可持續仍存在疑問，因為它仍主要受食品和燃料成本驅動。

日本央行總裁黑田東彥 2013 年 3 月就任後，推出超寬鬆貨幣政策，並長期堅持 2% 的通膨目標。植田和男預計 4 月接任，他周五在議會表示，日本央行維持超低利率是正確的，因為近期通膨加速，主要是由原材料進口成本上升而非強勁需求推動的。

他指出，日本的通膨可能會逐漸上升，同時需要一段時間，才能持續穩定地達到日本央行 2% 的目標。

日本經濟在去年第四季避免了衰退，但由於企業投資下滑，反彈幅度遠低於預期。