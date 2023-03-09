美SEC一通電話 瑞士信貸宣布延後公布2022年年報

路透周四（9 日）報導，瑞士信貸（Credit Suisse）將延遲發布 2022 年年度報告，此前美國證券交易委員會（SEC）在最後一刻致電瑞士信貸，對其此前的財報提出質疑。

美國監管機構的這一不同尋常的干預是對瑞信最新的打擊，該銀行正受到一系列醜聞和挫折的打擊，這些醜聞和挫折已導致其股價暴跌，並讓客戶撤資數十億美元。

瑞士信貸表示，周三晚些時候就接到 SEC 的電話，內容涉及 SEC 對於一項技術評估事宜以及相關控制的公開意見，技術評估對象是早前披露的對 2020 和 2019 財年合併現金流量表的修訂。據悉，該行修正了一系列現金流的入帳方式，包括基於股票的薪酬和外匯避險。

瑞信表示，在此次與 SEC 通話後，決定延遲公布 2022 年年報，認為此舉是謹慎作法，以便更全面了解收到的意見，同時強調 2022 年的財務業績不會受到影響。

有知情人士表示，除 SEC 外，其他監管機構並未參與此事。目前仍不清楚瑞信的 2022 年年報何時公布。

華爾街方面，分析師對瑞信的聲明並不買帳。Luzerner Kantonalbank 的 Daniel Bosshard 表示，這一進展無助投資人情緒，也無助重建信任。他認為，瑞信股票只適合扭轉局面的投機者。