植田和男將掌日本央行 瑞銀估短線不會太快貨幣緊縮

日本央行行長將由東京大學前教授、前日本央行審議委員植田和男接任，外界關注日本貨幣政策是否有所轉變。瑞銀認為，植田接掌央行後不會急著啟動貨幣緊縮政策，但日本央行今 (2023) 年將會放棄收益率曲線控制 (YCC)。

瑞銀指出，市場原本預期現任副行長雨宮正佳接掌央行機率高，最後由植田出線，跌破市場眼鏡，儘管植田立場不如雨宮鴿派，但研判他跟兩名新副行長的貨幣政策立場將取得平衡，在提振經濟增長的同時促進政策正常化。

瑞銀指出，植田去年 7 月曾表示，基於經濟或工資成長等因素，日本通同要超過 2% 恐難以持續的，因此央行必須維持政策寬鬆。

此外，植田也曾提及收益率曲線控制 (YCC) 的問題及央行準備退出政策的重要性。如果政策框架不變，日本國債市場功能難以改善，以此研判日本央行今年底前就會放棄 YCC。

瑞銀預估，日本官員需要確認 3 到 6 月期間勞資雙方工資談判後，工資增長將穩步加速，經濟產出缺口並料將在二季度轉為正值。此外，央行等待全球宏觀經濟數據的方向。

瑞銀表示，俄烏戰爭對能源、食品價格的影響，加上日圓迅速走弱，預期日本今年利率無法由負轉正。

瑞銀認為，研判植田上任後到今年底前都不會升息，而金融股也反映取消 YCC 的利空消息，目前已獲利了結金融股投資，建議可聚焦日本周期性股票，包括高科技、化工和機械板塊，隨著下半年庫存調整周期結束，加上中國重新開放將使相關類股受惠。