〈陸港盤後〉市場持續評估Fed加快升息腳步風險 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周四（9 日）收盤齊跌，滬指跌 0.22%，原因是投資人持續評估美國聯準會（Fed）加快升息腳步的風險，且荷蘭政府準備限制部分晶片製造設備出口，阻止中國獲得關鍵半導體技術。

滬指周四收盤跌 0.22% 報 3,276.09 點，深成指跌 0.16% 報 11,579.99 點，創業板指跌 0.21% 報 2,372.68 點；兩市成交額合計人民幣 7,566 億元，「北向資金」淨賣出 41.76 億元。

光刻膠、超導概念股強勢拉升，新型城鎮、6G、晶片等類股活躍，半導體、建築、醫藥、環保等族群上揚，旅遊餐飲、釀酒、軍工、石油、金融等類股則走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.63%，恒生科技指數大跌 1.46%。

Fed 主席鮑爾周三重申可能加速升息，且利率可能升得更高，但他強調仍未對 3 月升息幅度做出決定，央行官員仍在討論，且最終決策取決於即將出爐的就業和通膨數據。

鮑爾周三在向眾議院金融服務委員會發表證詞時說：「如果──我強調尚未就此做出決定，但如果整體數據顯示 Fed 有必要加快緊縮腳步，我們準備加快升息步調。」

此外，根據荷蘭外貿部長周三發給議員的信函，荷蘭擬提議限制浸潤式深紫外光微影設備（DUV）出口，這意味荷蘭將進一步加強最尖端微影設備出口管制，而這類產品恰好是生產全球最先進晶片的關鍵。

半導體製造設備巨擘艾司摩爾（ASML）旋即在周四發布聲明，表示這些新出口管制措施側重於先進晶片製造技術，包括最先進沉積和浸潤式微影系統。

艾司摩爾說，需要申請許可證，才能出口最先進浸潤式 DUV 設備。但該公司還表示，「新出口管制措施並非針對所有浸潤式 DUV 設備，先進程度相對較落後的浸潤式 DUV 設備，已經能滿足成熟製程客戶的需求。」