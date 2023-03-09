盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.24%報1090.0元，成交1,402張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.24%，09日09:13報1090.0元，成交1,402張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌6.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.12%。台灣加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,917 張
  • 外資買賣超：-1,975 張
  • 投信買賣超：-379 張
  • 自營商買賣超：+437 張
  • 融資增減：-86 張
  • 融券增減：-611 張

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