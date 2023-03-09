盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.24%報1090.0元，成交1,402張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.24%，09日09:13報1090.0元，成交1,402張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌6.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.12%。台灣加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,917 張
- 外資買賣超：-1,975 張
- 投信買賣超：-379 張
- 自營商買賣超：+437 張
- 融資增減：-86 張
- 融券增減：-611 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.23%
$12,923
原投組報酬率
+23.31%
$12,331
投組標的成分
40%
3289
20%
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20%
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