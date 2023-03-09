盤中速報 - 先進光(3362)急拉3.03%報118.5元，成交4,506張

先進光(3362-TW)近5分K漲速3.03%，09日09:11報118.5元，成交4,506張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
先進光(3362-TW)近5日股價上漲33.33%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲5.52%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,699 張
- 外資買賣超：+5,662 張
- 投信買賣超：+1,003 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：+2,111 張
- 融券增減：+1,302 張
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