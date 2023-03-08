盤中速報 - 創意(3443)急拉2.33%報1100.0元，成交2,411張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.33%，08日10:02報1100.0元，成交2,411張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌7.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.98%。台灣加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,255 張
  • 外資買賣超：-2,192 張
  • 投信買賣超：-404 張
  • 自營商買賣超：+341 張
  • 融資增減：+475 張
  • 融券增減：-670 張

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  • 20%

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  • 10%

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