盤中速報 - 創意(3443)急拉2.33%報1100.0元，成交2,411張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.33%，08日10:02報1100.0元，成交2,411張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌7.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.98%。台灣加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,255 張
- 外資買賣超：-2,192 張
- 投信買賣超：-404 張
- 自營商買賣超：+341 張
- 融資增減：+475 張
- 融券增減：-670 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.90%
$11,490
原投組報酬率
+7.39%
$10,739
投組標的成分
40%
6235
20%
5425
20%
8222
10%
3013
10%