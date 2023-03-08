外資變臉提款台股164億元 三大法人土洋對作賣超145.12億元

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出鷹派升息訊號，美股周二全面跳水，台股今 (8) 日一度挫逾百點，但電子、金融跌勢有限，加上台塑集團、中鋼等傳產股挺身而出，中小型股表現活蹦亂跳，加權指數尾盤跌幅收斂，下挫 39.69 點，收在 15818.2 點。外資轉向落跑，提款台股 164 億元，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 145.12 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 164.73 億元，終止連 2 買；投信續挺台股，買超 9.73 億元，寫下連 13 買；自營商同步買超 9.91 億元。三大法人合計賣超 145.12 億元。

電子權值股今天普遍走軟，台積電 (2330-TW) 一路在盤下震盪，終場收在 521 元；聯發科賣壓偏重，下挫逾 2%，收 768 元；國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、台達電 (2308-TW) 等均下跌逾 1%；不過，聯電 (2303-TW) 逆勢翻紅，終場收在 52.1 元，漲近 1%。

大立光 (3008-TW) 無懼外資看壞，股價開低走高收 2455 元，其他高價股方面，世芯 - KY(3661-TW) 強漲約 4.5%，重回千金股行列，創意 (3443-TW) 也穩守千元，並漲近 3%，譜瑞 - KY(4966-TW)、緯穎 (6669-TW) 收漲逾 1%；股王信驊 (5274-TW) 陷入多空交戰，尾盤不敵賣壓跌逾 2%。

南亞科 (2408-TW)2 月營收月減 1 成，但美系外資看好 DRAM 市場下半年逐步復甦，給予南亞科「買進」評級，目標價上看 75 元，帶動買盤進駐，股價大漲逾 4%，站上所有均線；此外，永崴投控 (3712-TW) 強勢翻紅、並一舉攻上漲停板，達 35 元。

台塑 (1301-TW) 、南亞 (1303-TW) 、台化 (1326-TW) 看好第二季市況回溫，台塑化 (6505-TW) 也樂見油價回升，今天扮演撐盤要角，由台塑化領漲逾 1%，台塑、台化股價均翻紅。金融股跌勢逐漸收斂，包括富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等均翻紅。