盤中速報 - 興能高(6558)急跌-2.07%報28.4元，成交362張

興能高(6558-TW)近5分K跌速2.07%，09日09:13報28.4元，成交362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲15.81%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.6%。台灣加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-195 張
- 外資買賣超：-201 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：+921 張
- 融券增減：+30 張
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