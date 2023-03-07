台股漲近百點站上15800點 三大法人聯手買超93.54億元

美股周一漲跌互見，市場觀望氣氛濃厚，台股今 (7) 日早盤走勢震盪，隨著電子、金融股回穩，加上儲能概念股、工具機等題材獲點火，加權指數終場上漲 94.38 點，收在 15857.89 點，續創近 9 個月收盤新高。三大法人同站買方，共買超 93.54 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 39.18 億元，為連 2 買；投信續挺台股，買超 35.77 億元，寫下連 12 買；自營商同步買超 18.53 億元。三大法人合計買超 93.54 億元。

台積電 (2330-TW) 今天早盤走弱，午盤前湧入買盤，推升股價翻紅，終場漲 0.58%，收在 524 元；鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯詠 (3034-TW) 股價強勢走揚；大立光 (3008-TW) 激情褪去，今天熄火翻黑收 2440 元。

再生能源、智慧電網概念股成為買盤焦點，台達電近年積極布局電動車及儲能市場，今天股價強勢大漲約 4%，站上 300 元大關，東元 (1504-TW) 直奔漲停價 35.1 元，華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 等也都表現不俗，搶啖離岸風電商機的世紀鋼 (9958-TW)、春雨 (2012-TW)、中鼎 (9933-TW) 等廠商，均獲資金點火。

華新 (1605-TW) 瞄準離岸風電第三階段區塊開發海底電纜商機，加上 2 月營收報喜、創同期新高，以及獲納入台灣 50 指數成分股，在多方題材加持下，今天股價強漲逾 6%，收 53.8 元，並帶動電器電纜族群走強，另一家大廠大亞 (1609-TW) 也勁揚近 4%。

ASIC 業者創意 (3443-TW) 大客戶近期被美方列為實體清單，股價已連挫 2 日，今天面臨千元關卡保衛戰，不過，創意 2 月營收表現亮眼，在低接買盤進場下，股價驚險收平盤，制裁影響仍有待觀察。其他高價股方面，股王信驊 (5274-TW) 今天賣壓沉重，終場下挫近 4%，譜瑞 - KY(4966-TW)、AES-KY(6781-TW) 也跌逾 1%。