外資提款金融、傳產 資金轉向大型電子股

台股今 (8) 日終場在傳產股翻揚下，指數收斂下跌 39.69 點，收在 15818.2 點。外資翻臉提款台股逾百億元，減碼中信金最多，以及東元、華新等傳產股；資金轉向多檔大型電子股。

三大法人今日呈現土洋對作，外資終止連 2 買，轉賣超 164.73 億元；投信買超 9.73 億元；自營商同步買超 9.91 億元，三大法人合計賣超 145.12 億元。期貨方面，外資期貨淨多單縮減至 10559 口。

觀察外資今日操作，買超集中大型電子股，緯創 1.2 萬張、南亞科 6454 張、京元電子 6127 張，飛宏、佳世達、聯電各逾 3000 張；王道銀行、元晶、神基、誠美材、群創等也有超過 2000 張。

外資賣超方面，中信金 1.2 萬張最多，其他金融股還有新光金逾 7000 張、開發金 6215 張；傳產股包括長榮約 1.1 萬張、東元 8487 張、華新 7698 張、陽明 6229 張、亞泥 6039 張。

其他減碼標的包含國泰永續高股息、元大滬深 300 正 2、宏達電、光寶科等。

投信買超前 10 名分別為中鋼、緯創、東元、中華電、光寶科、台塑、南電、仁寶、南亞科、英業達；賣超前 10 名分別為，中鴻、友達、技嘉、裕隆、長榮航、裕民、聯電、華夏、榮成、景碩。