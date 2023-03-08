電金跌勢有限 台股無懼「鷹」霾小跌39點收15818點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示將擴大升息，終點利率可能高於原先預期，美股應聲倒地，台股今 (8) 日開低，一度挫逾百點，但電子、金融跌勢有限，台塑集團、中鋼等傳產股強勢翻紅，加上中小型股仍表現活潑，加權指數尾盤跌幅收斂，下挫 39.69 點或 0.25%，收在 15818.2 點，成交值 2453.59 億元。

櫃買指數終場上漲 0.69 點或 0.33%，收在 211.83 點，成交值達 828.54 億元。上市櫃成交值合計 3282.13 億元。

電子權值股今天普遍走弱，台積電 (2330-TW) 一路在盤下震盪，終場收在 521 元；聯發科賣壓偏重，下挫逾 2%，收 768 元；國巨 (2327-TW)、研華(2395-TW)、台達電(2308-TW) 等均下跌逾 1%；不過，聯電 (2303-TW) 逆勢翻紅，終場收在 52.1 元，漲近 1%。

光電類股今天逆勢走揚，大立光 (3008-TW) 無懼外資看壞，股價開低走高收 2455 元，銘旺科(2429-TW)、一詮(2486-TW) 連袂亮燈漲停，艾笛森 (3591-TW) 勁揚近 5%，光學、LED、面板、偏光板等族群各自表現。

隨著台海、美中地緣政治越來越緊張，軍工概念股再度引發話題，邑錡 (7402-TW) 因與雷虎 (8033-TW) 簽署無人機載具相機開發合作備忘錄，受到多頭青睞，已拉出第四根漲停，達 56.9 元，雷虎今天也上漲 4%；此外，寶一 (8222-TW) 股價亮燈漲停，漢翔 (2634-TW)、精剛 (1584-TW)、和成 (1810-TW) 同步走強。

雖然南亞科 (2408-TW)2 月營收月減 1 成，但美系外資看好 DRAM 市場下半年逐步復甦，給予南亞科「買進」評級，目標價上看 75 元，帶動買盤進駐，股價大漲逾 4%，站上所有均線；此外，永崴投控 (3712-TW) 強勢翻紅、並一舉攻上漲停板，達 35 元。

台塑 (1301-TW) 、南亞 (1303-TW) 、台化 (1326-TW) 看好第二季市況回溫，台塑化 (6505-TW) 也樂見油價回升，台塑化今天獲資金點火漲逾 1%，台塑、台化股價也翻紅，扮演撐盤要角；中鋼 (2002-TW)、統一 (1216-TW) 等傳產指標股也都收紅；而貨櫃三雄今天有壓，長榮(2603-TW) 終場下跌超過 3%。