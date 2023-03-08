〈台股盤後〉傳產權值股逆勢走強 跌勢收斂守15800點

美國聯準會 (Fed) 鷹派發言引發市場疑慮，美股全盤盡墨，台股今 (8) 日開低一度下跌逾百點，不過午盤過後，台塑集團、中鋼等傳產指標股強勢翻紅，以及中小型股支撐下，大盤跌幅收斂，終場收在 15818.2 點，下跌 39.69 點或 0.25%，成交量 2454 億元。

櫃買指數開低震盪走高，終場小漲 0.69 點或 0.33%，收在 211.83 點，其中，資訊服務表現最強勢，上漲 1.81%，其次為文化創意；觀光最弱勢，下跌 1.76%。

觀察權值股表現，電子三雄收黑，聯發科更下跌 2.5%，台達電、日月光投控、廣達、研華、聯詠、國巨等收表現疲軟；僅聯電、大立光逆勢收紅。

傳產股方面，台塑三寶午盤後有資金敲進，台塑、台塑化、台化強勢翻紅收盤上；中鋼小漲作收，帶動鋼鐵族群逆勢收紅，高興昌勁揚近 7%，豐達科、春雨、東和鋼鐵、官田鋼等收紅。

AI 軟體概念股漲勢再起，凌群午盤後攻上漲停，普鴻、資通連袂亮燈，大世科、宏碁資訊勁揚逾半根漲停，零壹、通訊 - KY、邁達特、新鼎、偉康科技、訊達、倍力等均逆勢收紅。

車用電子概念股也有買單點火，宜特亮燈漲停，界霖、為升、精材、普誠、晶相光上漲逾 5%，原相、德微、詮欣、建準等表現不俗。

個股方面，大魯閣股東會紀念品再掀起話題，今日拉出第二根漲停，股價來到 22.25 元，創下 27 個月新高，委買高掛近 9 萬張。