小摩策略師：熊市仍未結束 Fed降息前美股難觸底

摩根大通 (JPMorgan) 首席全球股票策略師 Marko Kolanovic 再度示警，投資人不應期待美股將持續上漲。

Kolanovic 表示，目前市場仍面臨多項不利因素，包括升息和貨幣緊縮政策、通膨持續走升、消費者和企業獲利壓力增加、違約率上升以及歐洲和亞洲等地區的地緣政治風險。「美股市場單日或單周的強勁表現，不會改變我們對於總經基本面的負面展望。」

儘管策略師不排除美股偶爾仍會出現強勁反彈，但他強調，美股仍處於熊市中，唯有 Fed 開始降息，美股才會觸底。

此外，Kolanovic 仍然看好中國市場，並認為目前的回調適很好的買入機會。他指出，雖然中國發布的經濟成長目標僅落在華爾街預期的低點，但高層的談話提及促進消費、推進國企改革以及支持民營企業和外資企業，使該市場更有吸引力。

Kolanovic 先前就曾表示，根據當前利率來看，股市仍然被嚴重高估。以歷史數據為依據，在目前利率水準下，標準普爾 500 指數的估值被高估約 2.5 倍。

此外，該行認為地緣政治以及能源市場風險恐怕將在不久的時間內再度升級。因此，股票風險回報仍低，增強該行對股票減持的立場。

另一位摩根大通策略師 Mislav Matejka 近日也說，在 Fed 激進升息行動之後，現在就排除經濟衰退的可能性為時過早，因為貨幣政策對經濟的影響可能滯後 1 到 2 年。「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」Matejka 說道。