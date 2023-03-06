專家：美股陷入波動 防禦類股缺乏吸引力

美股自 1 月份大幅反彈後，近期陷入波動，因為市場擔憂美聯準會 (Fed) 恐將利率調升至高於預期的水準並維持更長時間。專家指出，在這樣的情況下，以往避險能力較佳的防禦類股，如今恐難以吸引投資人。

近期美股走勢因終端利率可能高於市場預期而呈現震盪，投資人在這樣的情況下通膨會轉向防禦類股，像是醫療保健、公用事業、耐用消費品等，因為這些類股在下跌時保值能力較好，配息也較佳。

不過，今年迄今，公用事業板塊下跌約 8%，醫療保健板塊下跌 6%，必需品板塊下跌 3%，皆低於標準普爾 500 指數 3.7% 的漲幅。

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，防禦股份在整體市況偏軟的情況下，吸引力較以往差，因為這類股價水準偏高，因此股價下跌可能性相對較高。投資人認為，直接買入債券，是應對股市波動的較佳策略。

John Hancock Investment Management 聯席首席投資策略師 Matthew Miskin 也表示，近期發布的經濟數據反映出經濟衰退風險減弱，對防禦類股更加不利。

美國銀行近期報告指出，截至 3 月 1 日當周，全球現金基金流入 681 億美元，而股票型基金流出 74 億美元。債券型基金吸引了 84 億美元，為連續第 9 周淨流入。

另外，美國股票型基金連續第 4 周流出 106 億美元，而歐洲基金因投資人贖回 2 億美元而連續第 2 周流出。新興市場股票連續第 3 周吸引 24 億美元的資金淨流入。