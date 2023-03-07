美股尚未觸底 大摩：趕在觸底前買進這16檔 觸底後再買這19檔

摩根士丹利表示，美股雖然尚未觸底，但在觸底前仍有值得買進的股票。

華爾街正辯論股市是否即將反彈，或仍有下跌空間。由於就業和通膨數據強勁，令投資者擔心美國聯準會 (Fed) 持續實施激進的貨幣政策，股市已自 2 月的高位回落。

以 Andrew Pauker 為首的摩根士丹利分析師認為，隨著更多經濟數據和升息即將到來，股市尚未見底。

Pauker 在研究報告中寫道，企業獲利背景將繼續惡化，Fed 正以近期延長的步伐升息，以應對收益衰退，都增加目前負面的風險 / 回報背景

儘管未來幾周股市有進一步下跌的風險，但 Pauker 卻建議在觸底前買進 16 檔股票。

Pauker 表示，防禦性、成長和品質往往在邁向低谷的時候會跑贏大盤。「在這三個因素中，在進入本周期持久的低點，我們偏好科技股和更廣泛市場的品質和防禦性，因為我們認為他們較不受周期風險的影響，且對利率的敏感度比成長股低。」

他推薦在股市觸底前買進的 16 檔股票如下：

Comcast (CMCSA-US) Liberty Media Formula One (FWONK-US) Netflix (NFLX-US) CDW (CDW-US) IBM (IBM-US) Teradata (TDC-US) Visa (V-US) Microchip Technology (MCHP-US) Instructure Holdings (INST-US) ServiceNow (NOW-US) Workday (WDAY-US) Match Group (MTCH-US) Motorola Solutions (MSI-US) Crown Castle (CCI-US) T-Mobile (TMUS-US) Verizon Communications (VZ-US)

Pauker 進一步提出，在 2023 年股市低點過後可能出現新牛市，建議在股市觸底後買進下述 19 檔股票：