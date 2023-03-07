美股尚未觸底 大摩：趕在觸底前買進這16檔 觸底後再買這19檔

美股尚未觸底 大摩：趕在觸底前買進這16檔 觸底後再買這19檔 (圖片:AFP)
美股尚未觸底 大摩：趕在觸底前買進這16檔 觸底後再買這19檔 (圖片:AFP)

摩根士丹利表示，美股雖然尚未觸底，但在觸底前仍有值得買進的股票。

華爾街正辯論股市是否即將反彈，或仍有下跌空間。由於就業和通膨數據強勁，令投資者擔心美國聯準會 (Fed) 持續實施激進的貨幣政策，股市已自 2 月的高位回落。

以 Andrew Pauker 為首的摩根士丹利分析師認為，隨著更多經濟數據和升息即將到來，股市尚未見底。

Pauker 在研究報告中寫道，企業獲利背景將繼續惡化，Fed 正以近期延長的步伐升息，以應對收益衰退，都增加目前負面的風險 / 回報背景

儘管未來幾周股市有進一步下跌的風險，但 Pauker 卻建議在觸底前買進 16 檔股票。

Pauker 表示，防禦性、成長和品質往往在邁向低谷的時候會跑贏大盤。「在這三個因素中，在進入本周期持久的低點，我們偏好科技股和更廣泛市場的品質和防禦性，因為我們認為他們較不受周期風險的影響，且對利率的敏感度比成長股低。」

他推薦在股市觸底前買進的 16 檔股票如下：

  1. Comcast (CMCSA-US)
  2. Liberty Media Formula One (FWONK-US)
  3. Netflix (NFLX-US
  4. CDW (CDW-US
  5. IBM (IBM-US)
  6. Teradata (TDC-US)
  7. Visa (V-US)
  8. Microchip Technology (MCHP-US)
  9. Instructure Holdings (INST-US)
  10. ServiceNow (NOW-US)
  11. Workday (WDAY-US
  12. Match Group (MTCH-US)
  13. Motorola Solutions (MSI-US)
  14. Crown Castle (CCI-US)
  15. T-Mobile (TMUS-US)
  16. Verizon Communications (VZ-US)

Pauker 進一步提出，在 2023 年股市低點過後可能出現新牛市，建議在股市觸底後買進下述 19 檔股票：

  1. Outfront Media (OUT-US)
  2. Walt Disney (DIS-US)
  3. Warner Bros. Discovery (WBD-US)
  4. Logitech International (LOGI-US)
  5. Seagate Technology Holdings (STX-US)
  6. Sonos (SONO-US)
  7. Tenable Holdings (TENB-US
  8. EPAM Systems (EPAM-US
  9. PayPal Holdings (PYPL-US)
  10. Lam Research (LRCX-US)
  11. Asana (ASAN-US)
  12. Atlassian (TEAM-US)
  13. Snowflake (SNOW-US)
  14. RingCentral (RNG-US
  15. Twilio (TWLO-US)
  16. Confluent (CFLT-US
  17. Datadog (DDOG-US)
  18. HashiCorp (HCP-US)
  19. MongoDB (MDB-US)

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