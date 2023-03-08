分析師：Netflix沒必要直播脫口秀 但總比競標體育直播好

Netflix (NFLX-US) 上周六 (4 日) 推出備受期待的克里斯洛克 (Chris Rock) 喜劇脫口秀直播特輯，但並非所有人都認為值得這麼做。

Wedbush Securities 股票研究總經理帕切特 (Michael Pachter) 在特輯播出前指出，「這只是一個免費的公關宣傳，不會對它們的業務產生影響。」「會認為任何人在直播時間打開 Netflix 的想法是愚蠢的。我們甚至早就不知道一般電視節目表了。」他並補充說該平台已經「訓練」消費者習慣於點播觀看。

他直言不諱地指出，「Netflix 仍然是 Netflix。它不會改變方向，沒有人會為了看這個節目訂閱 Netflix。」

根據該串流媒體每周二更新的前 10 名收視率名單，這部單人脫口秀喜劇累積相當的觀看時間，在 2 月 27 日至 3 月 5 日當周在美國點播榜排名第七，但未能獲得足夠的觀看次數來登上全球排名。

Netflix 並未按國家或地區劃分確切的觀看時間，僅提供全球前 10 名點播榜單。

話雖如此，因周六晚上的首映只有英文版本，這樣的成績還是很不錯的。洛克的特輯本周開始以其他語言推出。

串流媒體平台一直在尋找替代方法，以在競爭加劇但缺乏節目的情況下吸引訂戶，這是因為街關注獲利能力導致內容支出減少。

每年在內容上花費約 170 億美元的 Netflix 尚未進入體育直播領域，但亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 和谷歌 (GOOGL-US) 的 YouTube 等競爭對手已有些許成就，分別獲得 NFL 的周四夜美式足球和 NFL 周日賽 (Sunday Ticket) 的轉播權。

據傳，亞馬遜在這項為期 11 年的交易中每年支付 10 億美元；而谷歌是斥資 25 億美元標下周日賽的搶手權利。

帕切特表示，「谷歌將因 YouTube 標得周日賽而慘敗。我認為這對它們來說最終將是一場災難。」他並強調亞馬遜或谷歌「不可能」從這些採購中獲利。

他說，「我不認為體育直播是可行的方式。職業體育聯盟已經公告它們的轉播權價值數十億美元，而 Netflix 就是沒有這數十億美元可用於此。」他也重申：「不要將 Netflix 視為按表操課的電視廣播公司，而是將其視為點播平台；只要隨時想看，就會盡情狂歡收看。」

帕切特維持 Netflix 優於大市的評級，目標價為 410 美元，較當前水平上漲超過 25%。

他說，「我喜歡 Netflix 的本質。」他稱讚這家串流媒體公司最近轉向廣告版方案，在它努力增加訂戶時「可阻止用戶退訂」。

他補充指出，「它還是有獲利的機會，因為它們正在削減開支。」「所以只要不做愚蠢的事情，像是競標體育轉播權，而是做真正聰明的事情，比如競標克里斯洛克的脫口秀直播，那麼它就值得投資。我看好這支股票。」