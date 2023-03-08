貝萊德：ECB恐採行更積極緊縮策略 美股將很快再次跑贏歐股

歐股近期的表現優於美股，但是，貝萊德投資研究所 (BlackRock Investment Institute) 表示，隨著歐洲央行 (ECB) 為應對高通膨勢必採行更積極的緊縮策略，美股表現將會超過歐股。

歐洲為應對俄烏戰爭所引發的能源危機措施，成為促使歐股上揚的主要動力。此外，中國經濟的重新開放也對歐洲出口相關產業類股帶來正向影響。

不過，報告中指出，在高通膨持續的情況下，歐洲貨幣政策決策者勢必將實行更激進的策略來對抗，而此舉將使歐股的漲勢停歇。

貝萊德投資研究所全球首席投資策略師 Wei Li 表示，歐股的漲勢不會持續太久，隨著企業提高薪資以聘雇和留住人才，市場的焦點正轉向高通膨。歐洲央行恐怕需要進一步升息以抑制通膨。

「我們預計歐洲央行將在年中升息，直到 2024 年下半年才會降息。」Li 也說：「我們減持歐洲股票，但看好金融、能源、醫療保健和非必需消費品產業。」

高盛對沖基金負責人 Tony Pasquariello 先前表示，不管從基本面還是技術面來看，美股的多頭行情可能還會繼續下去。不管外界有多看空美股，高盛認為標普 500 還有上漲空間，上看 4300 點。

他指出，美國通膨的逐步降低以及勞動市場的韌性，說明了經濟可能軟著陸，同時歐洲避免衰退的預期升溫加上中國經濟的復甦，標普 500 的漲勢還沒結束。

此外，他也強調，重新進場的散戶將繼續推動美股上漲，去年大贏家的空頭在今年開年反而成了最大輸家。