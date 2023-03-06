市場定價不足 高盛：美股短期最大風險是Fed升息50基點

本周美股將面對諸多擾動市場的重點大事，包括日本央行將在本周公布利率決議、美國非農就業報告以及 Fed 主席鮑爾在國會聽證等。高盛分析師帕斯夸里瑞洛 (Tony Pasquariello) 認為，利率還會繼續走高，市場波動性必然存在。

他在報告中寫到，美國通膨比預期更為嚴峻，美國經濟成長強於預期。因此引發一個明顯的問題：本輪升息周期的利率高點是否還在很遠之處？

之前市場共識大多集中在上半年，早在 1 月初就有很多關於經濟衰退的討論。一方面，感覺利率上升和美元走強的時機並沒有好好把握住。另一方面，許多人似乎仍然滿足於增加低風險的套利策略，6 個月期美債殖利率目前為 5%，2 年期美債殖利率則觸及 2007 年以來的最高水平。

上次 Fed 將利率提升至 6%，還是在 2000 年 5 月時，當時 CPI 年增率為 3.2%，但利率水平為 6.5%。2023 年 2 月，CPI 達到 6.4%，利率只有 4.5%。Fed 和全球其他央行似乎越來越習慣 2008 年金融危機後的模式，即低通膨、低利率。但帕斯夸里瑞洛認為，金融危機後的世界其說是一種持久的新常態，不如說是一個特例。

當勞動市場如此緊張時，通貨膨脹並不會神奇地消失。因此，他表示，短期來講，Fed 對升息 50 基點持開放態度是最大的市場風險，這是市場尚未定價的可能性。

在未來 3 周，美國就業數據、CPI、鮑爾講話、日本央行利率決議、歐洲央行利率決議、Fed 利率決議、英國央行利率決議、中國經濟數據等都將陸續公布，由於市場定價不足，代表未來市場波動可能會顯著上升。

帕斯夸里瑞洛認為，市場目前定價 3 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會升息 31 個基點，但 Fed 只會升息 25 基點或者 50 基點。當前市場保持著平靜狀態，但這種平靜將會被即將到來的事件打破。另外，市場對地緣政治風險的敏感性」正在降低，該種風險誤判的機率也越來越大，這也意味著潛在的市場波動性被低估了。

他認為，2023 年註定是一條崎嶇不平的道路，除了要避免重大錯誤外，最重要的是留心美股的尾部風險。