美股盤前：蘋果獲41項夜間自動駕駛專利、巴菲特傳購入3.5億西方石油!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 45 分)：

■ 道瓊指數：上漲 50 點，漲幅 0.15% 至 32914。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 19.25，漲幅 0.16% 至 12188.25。

■ 標普 500 指數：上漲 5.75，漲幅 0.14% 至 3995.50。

【今日總經數據】美國 EIA 原油庫存變化、美國 1 月 JOLTs 職缺、歐洲央行行長拉加德演說。(延伸閱讀：00878 股東數超車 0056，成為人氣最旺高股息 ETF，一文了解 00878～)

二、美股盤前關注重點

1. 鮑威爾在昨日參議員的聽證會上表示：目前美國經濟較去年放緩，但經濟數據仍顯示強勁，勞動力也依舊緊俏，而通膨隨有降溫跡象，但離 2% 的目標仍很長遠。因此鮑威爾昨日暗示終端利率很可能高於原先預估，且加快緊縮力道是必須的。

目前從 FedWatch 來看，3 月升息 2 碼的機率已來到 73.5%，持續維持升息 1 碼的機率為 26.5%，終端利率也上升到 6%~6.25%。今晚鮑威爾將再出席眾議院金融服務委員會的聽證會。

2. 巴菲特再傳購入 3.5 億美元的西方石油：據昨日的監管文件顯示，上週五 (3 日)、週一(6 日) 和週二 (7 日) 巴菲特再度加碼購買西方石油 (OXY.US) 近 580 萬股股票，支付價格預估落在 59.8~61.9 每元之間，總額超過 3.5 億美元。目前西方石油為巴菲特掌管的公司波克夏海瑟威前十大持股之一。目前波克夏海瑟威持有西方石油 2.002 億股，若以週二的收盤價 60.85 每元計算，價值達 122 億美元。

3. 蘋果獲 41 項夜間自動駕駛檢測技術專利：美國專利商標局 (USPTO) 昨日正式受予蘋果 41 項技術專利，其中多項專利大都予 Project Titan 汽車項目有關，Project Titan 相關專利，更具體的說是夜間自動駕駛物體檢測和識別的多模態傳感相關的專利。據蘋果在專利中表示，現有自動駕駛汽車對檢測和分類物的有效範圍大約為 60 米 (180 英尺) 左右，希望透過紅外線傳感器捕捉車輛行徑中或附近物體檢測範圍擴大至 200 米。

4. 沃爾瑪財務長「5 年後獲利將來自服務與廣告銷售」：近期沃爾瑪 (WMT.US) 首席財務官 John David Rainey 表示，目前沃爾瑪主要獲利來源為美國的實體店面，然而在未來 5 年後對於實體店的依賴會下降，轉為依賴服務費以及廣告費，服務費為沃爾瑪高利潤，且成長較快的業務，如在 Walmart.com 向第三方商家收取的費用。廣告費則為廣告商於沃爾瑪的零售媒體業務投放的廣告費用。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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