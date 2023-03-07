盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.36%報1035.0元，成交928張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.36%，07日09:07報1035.0元，成交928張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌7.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.46%。台灣加權指數上漲1.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,094 張
- 外資買賣超：-2,166 張
- 投信買賣超：-390 張
- 自營商買賣超：+462 張
- 融資增減：+549 張
- 融券增減：-705 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.21%
$11,521
原投組報酬率
+5.40%
$10,540
投組標的成分
40%
4977
20%
5258
20%
1760
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8033
10%