盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.36%報1035.0元，成交928張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.36%，07日09:07報1035.0元，成交928張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌7.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.46%。台灣加權指數上漲1.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,094 張
  • 外資買賣超：-2,166 張
  • 投信買賣超：-390 張
  • 自營商買賣超：+462 張
  • 融資增減：+549 張
  • 融券增減：-705 張

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