盤中速報 - 華城(1519)急拉2.16%報70.7元，成交3,268張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.16%，08日09:09報70.7元，成交3,268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲9.37%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲5.49%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,847 張
  • 外資買賣超：+38 張
  • 投信買賣超：+1,796 張
  • 自營商買賣超：+13 張
  • 融資增減：+130 張
  • 融券增減：-146 張

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