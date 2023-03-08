盤中速報 - 華城(1519)急拉2.16%報70.7元，成交3,268張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.16%，08日09:09報70.7元，成交3,268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲9.37%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲5.49%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,847 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：+1,796 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：+130 張
- 融券增減：-146 張
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+19.96%
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原投組報酬率
+11.94%
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投組標的成分
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6235
20%
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20%
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