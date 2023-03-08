盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.34%報125.5元，成交1,040張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.34%，08日09:08報125.5元，成交1,040張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價下跌1.57%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌1.28%。台灣加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,206 張
- 外資買賣超：-916 張
- 投信買賣超：-181 張
- 自營商買賣超：-109 張
- 融資增減：+45 張
- 融券增減：-78 張
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投組標的成分
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