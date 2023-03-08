盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.23%報229.5元，成交314張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.23%，08日09:09報229.5元，成交314張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲0.93%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.74%。台灣加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-17 張
- 外資買賣超：+26 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：-61 張
- 融券增減：+5 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.13%
$11,313
原投組報酬率
+7.34%
$10,734
投組標的成分
40%
6235
20%
5425
20%
8222
10%
3013
10%