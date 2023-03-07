盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至70.4元，漲幅達7.32%

華城(1519-TW)07日10:17股價上漲4.8元，報70.4元，漲幅7.32%，成交14,077張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲4.13%，台灣加權指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+445 張
  • 外資買賣超：-611 張
  • 投信買賣超：+1,280 張
  • 自營商買賣超：-224 張
  • 融資增減：+77 張
  • 融券增減：-360 張

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