白宮官員尊重Fed獨立性 希望在加速升息前喘口氣

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (7 日) 表示，由於近期數據顯示通膨降溫苦無進展，準備加速升息，把利率推升到高於原先預期的水準，這席鷹派談話在金融市場掀起波瀾，美股重挫、油金下跌、美元飆升。對此一名白宮官員表示， 政府不會干預央行決策， 但希望在升息以前能有「喘口氣」的空間。

被問到對鮑爾國會證詞的看法，一名白宮官員表示，不要過度依賴單月經濟數據是非常重要的。這位拒絕具名的官員說：「白宮不會干預 Fed 的政策管理，但我們面對的是單一個月的數據，人們需要坐下來喘口氣。」

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 則表示，尊重 Fed 獨立性，不對政策加以評論，而強勁的就業報告是總統經濟政策奏效的證據，後者才是白宮的焦點。

儘管拜登政府官員表示，他們對鮑爾的鷹派談話並不感到意外，也能理解他是為了向金融市場傳達「打擊通膨任務未完成」的強烈訊息，但現況仍舊凸顯出 Fed 和白宮想法的落差——Fed 積極追求 2% 通膨目標，而白宮和進步派民主黨人希望創造更多高薪的工作機會。

鮑爾是溫和派共和黨人，也是總統拜登為追求第二個任期暖身之際，賴以引導美國經濟軟著陸的掌舵手。

鮑爾曾在 2 月初決策會議中說，通膨減緩的過程已經展開，在那之後，美國陸續公布強勁的 1 月經濟數據：非農就業新增超過 50 萬人、薪資通膨居高不下，消費者支出強健、整體通膨率超乎預期。這些都顯示，美國經濟或許不像 Fed 官員相信的正朝足以達成 2% 通膨目標的方向前進。

美國本周將公布 2 月非農就業報告，可能提供更多研判 Fed 未來行動的線索。

美國財長葉倫和其他白宮官員都曾說，1 月數據強勁，可能受到天候比往年溫暖等因素影響。

自去年 3 月以來，Fed 把基準利率從近零水準大幅提高到目前的 4.50-4.75%，以讓 40 年來最高的通膨率下滑。雖然 Fed 在最近一次會議中放慢升息步調、轉升 1 碼 (25 個基點)，但一些分析師認為，Fed 或許必須重回升息 2 碼 (50 個基點)。